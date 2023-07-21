الزمالك يقدم موعد سفره إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية
الجمعة، 21 يوليه 2023 - 15:40
كتب : أحمد شوقي صلاح
قدم الزمالك موعد سفره إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية 24 ساعة.
وبناء على التعديل الأخير سيسافر الزمالك إلى السعودية في الـ23 من شهر يوليو الجاري بدلا من الـ24 من الشهر ذاته.
وسيخوض الفريق تدريبه صباح يوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة على أن تسافر البعثة إلى السعودية مساء اليوم ذاته.
ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية.
ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس المقبل.
وأنهى الزمالك موسمه في الدوري باحتلاله المركز الثالث وحصده لـ60 نقطة.
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