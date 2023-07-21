أنشيلوتي: تدريب البرازيل؟ عقدي مستمر مع ريال مدريد.. ولدينا فريق أفضل من العام الماضي

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 14:33

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - مانشستر سيتي وريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن عقده مستمر مع الفريق الملكي ردا على أنباء تدريبه لمنتخب البرازيل عقب نهاية الموسم المقبل.

وكان إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قال سابقا: "أنشيلوتي سيتولى تدريب البرازيل في كوبا أمريكا 2024، وسيكون فيرناندو دينيز مدربا لحين للمنتخب لحين ذلك الوقت".

وقال أنشيلوتي للصحفيين: "تدريب البرازيل؟ لدي عقد مع ريال مدريد وسأبقى".

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وعن التجديد قال: "لست في عجلة من أمري لدي ثقة كاملة في النادي ولنرى ماذا سيحدث في الموسم".

وينتهي تعاقد المدرب الإيطالي مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل.

وعن فريقه قال: "لدينا فريق أفضل من العام الماضي".

وواصل "يمكن لريال مدريد التنافس على جميع الألقاب برقم 9 واحد فقط في الفريق".

وأوضح "نحن سعداء بما حدث في الانتقالات فلدينا فران جارسيا يحسن مركز الظهير الأيسر وخوسيلو في الهجوم وأردا جولير وهو لاعب موهوب للغاية والجمهور سوف يستمتع به كثيرا".

وأكمل "أعتقد أن الفريق تحسن رغم خسارة لاعب أسطوري مثل كريم بنزيمة الذي نتمنى له الأفضل".

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