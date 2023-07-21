طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 12:10

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - حسام عاشور - الأهلي

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر رسالة إلى ناديه وجماهيره بشأن زميله السابق في الفريق حسام عاشور.

مؤمن زكريا

النادي :

حسام عاشور

النادي : الاتحاد السكندري

الأهلي

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الجمعة: "أنا بصراحة مبسوط وفخور بانتصارات نادينا العظيم الفترة دي اللي كل يوم بفضل ربنا بتزيد".

وواصل "لاعيبة وجهاز فني وكابتن الخطيب ومجلس كلهم بيحصد تعب سنين بفضل ربنا".

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وأردف "ومبسوط برضه انه اسم حسام عاشور وعلاقته التاريخية بالنادي رجع يتقال تاني في وسط الجمهور والإعلام وبشكل كويس يليق بيه".

وأتم مؤمن زكريا تغريدته "وبتمنى من ربنا انه حسام عاشور يحتفل وسطنا ووسط اللاعيبة والإدارة بكل البطولات دي السنة دي".

وكان عاشور تواجد في مقر الأهلي قبل عدة أيام وذلك للمرة الأولى بعد رحيله عن الفريق في 2020.

وقال عاشور في تصريحات لـ FilGoal.com: "كنت أمر من أمام النادي برفقة ابنتي الصغرى وطلبت مني الوقوف والدخول للتصوير بالنادي لأنها لم يسبق لها التواجد به ولم تشاهدني وأنا ألعب في صفوف الأهلي ولم أقدر على رفض طلبها".

وتابع "دخلت عبر البوابة الأولى وكنت التقط لها الصور ولكن رآني أحد عمال غرف خلع الملابس وطلب مني الدخول ولذلك دخلت وقابلت ثلاثة لاعبين وخرجت والأمر لم يستغرق سوى 10 دقائق".

وأضاف "زيارة النادي لم تكن مرتبة ولم أكن أعرف أني سأتواجد من الأساس ولكن الأمر حدث تلبية لرغبة ابنتي".

مؤمن زكريا حسام عاشور الأهلي
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