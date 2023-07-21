الداخلية: الأهلي وافق على طلبنا بتأجيل مباراتنا في كأس مصر

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 11:52

كتب : FilGoal

الأهلي - الداخلية - بيرسي تاو

كشف عثمان دسوقي المشرف العام على الكرة في الداخلية عن موافقة الأهلي على طلب ناديه بتأجيل مباراتهما في كأس مصر في دور الـ16.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الـ30 من شهر يوليو الجاري.

وتحدث المشرف العام على الداخلية لقناة "المحور" قائلا: " أنهينا الدوري يوم 14 يوليو ولدينا بعض اللاعبين المعارين عقودهم انتهت وهناك من رحل والقيد سيتم فتحه بعد الـ27 من الشهر الجاري وبالتالي كل ما نملكه 7 أو 8 لاعبين يمكن أن يلعبوا ولم نختر لاعبين حتى الآن للموسم الجديد".

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وواصل "تتذكروا ما حدث من الجونة ضد الأهلي في كأس مصر تعرضوا للموقف ذاته وخسروا 13-0 وهذا لا يليق بكأس مصر والأمر ذاته حدث مع مصر للمقاصة".

وأردف "الأهلي وافق على طلبنا بتأجيل مباراتنا في كأس مصر ونتعشم في اتحاد الكرة في تأجيل اللقاء".

وأتم "أرسلت لجمال علام رئيس اتحاد الكرة ولوليد العطار المدير التنفيذي وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات خطابا يتضمن موافقة الأهلي على طلبنا بتأجيل المباراة".

يذكر أن الداخلية ضمن البقاء في الدوري عقب فوزه في الجولة الأخيرة من المسابقة على أسوان بأربعة أهداف لهدفين.

الداخلية الأهلي كأس مصر
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