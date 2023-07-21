أسود وأصفر وأبيض.. ريال مدريد يعلن قميصه الثاني

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 11:36

كتب : FilGoal

إشبيلية ضد ريال مدريد

أعلن ريال مدريد صباح اليوم الجمعة عن قميصه الثاني لموسم 2023-2024 والذي جاء باللون الأسود.

وجاء القميص باللون الأسود مع وجود خطوط على كتفيه باللون الأصفر والأبيض والرمادي.

ويتواجد ريال مدريد في أمريكا حاليا لخوض الجولة التحضيرية للموسم الجديد حيث سيلعب أربع مباريات ودية.

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وستكون الودية الأولى لريال مدريد في الـ24 من شهر يوليو الجاري أمام ميلان.

وبعد ذلك بثلاثة أيام سيواجه مانشستر يونايتد.

وفي الـ30 من الشهر الجاري سيخوض كلاسيكو ضد غريمه التقليدي برشلونة.

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ويختتم ريال مدريد ودياته بملاقاة يوفنتوس في الثالث من شهر أغسطس المقبل.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بملاقاة أتليتك بلباو في ملعب سان ماميس في الـ12 من شهر أغسطس المقبل.

ريال مدريد
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