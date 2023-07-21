فرانس برس: تقييد دوناروما وزوجته وسرقة 500 ألف يورو

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 11:05

كتب : FilGoal

جيانلويجي دوناروما - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

تعرض جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان وزوجته للسرقة في منزلهما.

ووفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية فإن دوناروما وزوجته تعرضا للتقييد من قبل بعض السارقين الذين استهدفا منزلهما وسرقا منه 500 ألف يورو.

وتم نقل دوناروما وزوجته للمستشفى لتلقي الرعايا اللازمة وأوضح التقرير أن الثنائي يعاني من حالة صدمة.

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ولا تعد هذه أول واقعة لتعرض لاعب من باريس سان جيرمان للسرقة إذ سبق وتعرض للأمر كل من آنخيل دي ماريا وماركينيوس وسيرجيو ريكو وماورو إيكاردي وتياجو سيلفا.

الحارس صاحب الـ24 عاما يلعب في صفوف سان جيرمان منذ عام 2021 حينما انضم له في صفقة انتقال حر قادما من ميلان.

وخاض دوناروما مع سان جيرمان 72 مباراة استقبل فيهم 75 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 23 مرة.

دوناروما سان جيرمان
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