مدرب جريميو: سواريز إلى إنتر ميامي؟ هذا الأمر أصبح مسلسلا مكسيكيا

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

لويس سواريز - جريميو

تحدث ريناتو جاوتشو المدير الفني لـ جريميو البرازيلي عن مستقبل لويس سواريز مع الفريق في ظل الأنباء التي تشير لرغبته في الانتقال لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وارتبط اسم سواريز بالانتقال لإنتر ميامي لمجاورة كل من ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا زملائه السابقين في برشلونة.

وقال ريناتو في المؤتمر الصحفي: "هذا الأمر أصبح مسلسلا مكسيكيا، كل لقاء لابد أن أتحدث عن لويس سواريز، الأمر في يد رئيس النادي".

وأضاف "كل شيء يقال في الصحافة حقيقي، لكن مجلس الإدارة هو من يقرر، يتحدثون ويتبادلون الأفكار، كمدرب أقود فريقي".

وأردف "في الثاني من أغسطس المقبل يُغلق باب القيد في البرازيل، سنرى حينها ماذا سيحدث، آمل أن تكون نهاية سعيدة، لأن هذا المسلسل لابد أن ينتهي وسينتهي".

وكشفت شبكة ESPN في وقت سابق أن الأوروجوياني البالغ 36 عاما مستعد لإعادة قيمة كل ما تقاضاه لفريق جريميو ويُقدر بـ10 ملايين دولار لتركه يرحل صوب إنتر ميامي.

وأشار التقرير إلى أن سواريز يمتلك شرطا جزائيا مع الفريق البرازيلي بقيمة 70 مليون يورو.

وسبق أن صرّح خورخي ماس رئيس إنتر ميامي عن لويس سواريز: "سواريز لاعب لجريميو، ولديه عقد ونتفهم علاقته الخاصة مع ميسي وبوسكيتس وألبا، لعبوا سويا في برشلونة، وهناك الكثير من الحديث عن انضمامه لإنتر ميامي، لكننا لم نعقد أي محادثات معه أو النادي".

وشدد "لا أعرف كيف سيترك سواريز جريميو، لكن إذا فعل ذلك، سنكون أحرارا للتحدث معه وجلبه لإنتر ميامي، هذه الاحتمال موجود".

فيما سبق أن صرّح ألبرتو جيرا رئيس جريميو البرازيلي عن حقيقة طلب إنتر ميامي فريق ليونيل ميسي الجديد ضم سواريز المرتبط بتعاقد مع جريميو حتى 2024 قال: "لم نتلق أي عرض وسواريز سعيد معنا".

وأتم "هو يلعب جيدا ويسجل الأهداف وسعيد معنا وهذا ما يهم".

سواريز انضم مطلع العام الجاري لصفوف جريميو وخاض مع الفريق 30 مباراة سجل 13 وصنع 9 في جميع المسابقات.

جريميو لويس سواريز إنتر ميامي
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