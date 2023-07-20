ميلان يستهل ودياته بسباعية ضد لومينيزي

الخميس، 20 يوليه 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - توماسو بوبيجا

انتصر ميلان في وديته الأولى على فريق لومينيزي -أحد أندية الدرجة الرابعة- استعدادا للموسم الجديد.

المباراة أقيمت من شوطين كل شوط مدته 30 دقيقة فقط.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي الجديد: ماركو سبورتيلو وروبن لوفتس تشك وكريستيان بوليسيتش.

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وصنع بوليسيتش الهدفان الأول والثاني الذي سجلهما توماسو بوبيجا في الدقائق و5 و12.

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وأضاف البرازيلي جونيور ميسياس الهدف الثالث، وعزز الشاب لورينزو كولومبو النتيجة بالهدفين الرابع والخامس.

وفي الشوط الثاني شارك الأرجنتيني لوكا روميرو بدلا من البرازيلي ميسياس.

وسجل روميرو هدفا من علامة الجزاء لتصبح النتيجة 6-0.

وأنهى الشاب كيفين زيرولي المباراة بالهدف السابع في الدقيقة 67.

ويستعد ميلان للسفر للولايات المتحدة الأمريكية لخوض سلسلة من المباريات الودية ضد يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة.

ويبدأ ميلان موسمه الجديد بلقاء بولونيا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يوم 12 أغسطس المقبل.

ميلان لومينيزي
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