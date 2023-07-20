الرياضية: أوسبينا يصل لمعسكر النصر لتحديد مستقبله

وصل الكولومبي دافيد أوسبينا حارس المرمى النصر السعودي اليوم الخميس لمعسكر الفريق الذي تحتضنه البرتغال، وذلك لمناقشة مستقبله مع الإدارة.

ديفيد أوسبينا النادي : النصر النصر

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن النصر يسعى لحسم ملف الأجانب مع اقتراب الموسم الجديد بدءا من البطولة العربية يوم 27 يوليو الجاري ثم الدوري السعودي يوم 11 أغسطس المقبل.

ويواصل أوسبينا (34 عاما) برنامجه العلاجي الذي يخضع له منذ إصابته ضد الشباب في يناير الماضي، ما أدى إلى غيابه حتى نهاية الموسم.

وأجرى الكولومبي جراحة أخرى بعد العملية السابقة.

ومنذ غياب أوسبينا يناير الماضي، حجز السعودي نواف العقيدي مقعد الحارس الأساسي مع النصر، ويأتي بدلا منه أمين بخاري، ومن ثم وليد عبد الله.

وفي وقت سابق كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي تلقي عرضا شفهيا من النصر لضم محمد الشناوي. طلبنا من النادي السعودي التقدم بعرض رسمي لمناقشته".

وأضاف "موافقة كولر مدرب الفريق وكذلك الحصول على مقابل مادي مناسب لا يقل عن 8 ملايين دولار شرطان أساسيان للتخلي عن الحارس الدولي".

وتوج الشناوي الموسم الجاري بلقب كأس مصر 2022 والسوبر المصري 2022 و2023 ودوري أبطال إفريقيا 2023 والدوري العام.

وارتبط اسم الشناوي من قبل بالانتقال لصفوف النصر السعودي في 2021.