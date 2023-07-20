تقرير إنجليزي: دي خيا يرفض أن يكون بديلا لأونانا في إنتر

الخميس، 20 يوليه 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد

رفض ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق عرض إنتر ميلان للتعاقد معه بدلا من أندري أونانا الذي رحل إلى إنجلترا ليحل محله في صفوف الشياطين الحُمر.

ديفيد دي خيا

النادي : لاعب حر

إنتر

وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن عرض إنتر بلغت قيمته 5 ملايين يورو وهو ما رفضه الحارس الإسباني الذي يرغب في الحصول على ما يصل لـ10 ملايين يورو.

وأعلن دي خيا السبت الماضي رحيله عن يونايتد بعد 12 عاما قضاهم في صفوف الفريق بنهاية تعاقده.

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وانضم دي خيا صاحب الـ32 عاما إلى يونايتد في عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

وخاض دي خيا مع يونايتد 545 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 190 مرة واستقبل 590 هدفا.

وتوج دي خيا مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنلجيزي.

كما ظفر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لحصوله على جائزة القفاز الذهبي مرتين والتي تُمنح لأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد أربع مرات بتصويت الجماهير وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

وظفر بالجائزة ذاتها لكن بتصويت زملائه أربع مرات أيضا.

دي خيا إنتر ميلان
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