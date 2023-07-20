خبر في الجول - البنك الأهلي يتحرك لضم مدافع فاركو

يواصل البنك الأهلي محاولات تدعيم صفوفه، والهدف هذه المرة هو أحمد عوض مدافع فاركو.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "هناك اتصالات حدثت بالفعل بين البنك الأهلي وفاركو".

وأضاف "البنك الأهلي هو صاحب العرض الرسمي الذي وصل إلى فاركو، و الذي يدرسه بدوره الآن".

ويبلغ المدافع أحمد عوض من العمر 27 عاما.

ولعب عوض 15 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، ومباراة واحدة في كأس مصر.

وكان ظهوره الأخير في الموسم الحالي بالجولة الأخيرة أمام الزمالك، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وأنهى فاركو الدوري في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

فيما ختم البنك الأهلي موسمه في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.