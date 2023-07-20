فيتوريا يحتفل بمرور عام على تدريبه لـ مصر: أصبحت موطنا ثانيا لي.. أشعر بالفخر

احتفل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بمرور عام على توليه مهمة تدريب الفراعنة.

ونشر المدرب البرتغالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة وقال خلالها: "اليوم أحتفل بسنة واحدة من الخدمة مع هذا الفريق الرائع، لقد تم الترحيب بي بشغف من قبل اللاعبين والجماهير البالغ عددهم 120 مليون مصري".

وواصل "لقد كان من المجزي للغاية تدريب هذه المجموعة من اللاعبين والمشاركة في تطور كرة القدم المصرية، أصبحت هذه الدولة موطنًا ثانيًا لي وكوني المدرب الوطني يملأني بالفخر".

واختتم المدرب رسالته "شكراً لجميع اللاعبين والجهاز الفني والمسؤولين والمشجعين وكل من شارك في هذه الرحلة".

وقاد فيتوريا منتخب مصر في سبع مباريات فاز فيهم جميعا مسجلا الفريق تحت قيادته 17 هدفا واستقبل هدفين فقط.

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2023 رسميا متصدرا لمجموعته قبل جولة على ختام التصفيات.