فيتوريا يحتفل بمرور عام على تدريبه لـ مصر: أصبحت موطنا ثانيا لي.. أشعر بالفخر

الخميس، 20 يوليه 2023 - 22:33

كتب : FilGoal

مصر ضد غينيا

احتفل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بمرور عام على توليه مهمة تدريب الفراعنة.

ونشر المدرب البرتغالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة وقال خلالها: "اليوم أحتفل بسنة واحدة من الخدمة مع هذا الفريق الرائع، لقد تم الترحيب بي بشغف من قبل اللاعبين والجماهير البالغ عددهم 120 مليون مصري".

وواصل "لقد كان من المجزي للغاية تدريب هذه المجموعة من اللاعبين والمشاركة في تطور كرة القدم المصرية، أصبحت هذه الدولة موطنًا ثانيًا لي وكوني المدرب الوطني يملأني بالفخر".

أخبار متعلقة:
ثالث الأصدقاء.. إنتر ميامي يعلن تعاقده مع جوردي ألبا من جوارديولا إلى لاعبه السابق.. بيرنلي يتعاقد مع منقذ شباب إنجلترا ليكيب: ماني وافق مبدئيا على الانتقال إلى النصر السعودي

واختتم المدرب رسالته "شكراً لجميع اللاعبين والجهاز الفني والمسؤولين والمشجعين وكل من شارك في هذه الرحلة".

وقاد فيتوريا منتخب مصر في سبع مباريات فاز فيهم جميعا مسجلا الفريق تحت قيادته 17 هدفا واستقبل هدفين فقط.

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2023 رسميا متصدرا لمجموعته قبل جولة على ختام التصفيات.

مصر منتخب مصر فيتوريا
نرشح لكم
تصنيف فيفا - مركز منتخب مصر دون تغيير.. والمكسيك تقترب من العشرة الأوائل مدرب غينيا بيساو لـ في الجول: منتخب مصر المرشح الأول.. ولكن مدرب بوركينا فاسو لـ في الجول: مصر تهيمن على الكرة الإفريقية.. وهذا ما نحتاج إليه أمامها فيتوريا: أحترم جميع فرق المجموعة.. وهذا ما يجب فعله للتأهل إلى كأس العالم مدير منتخب مصر لـ في الجول: القرعة مقبولة.. وهذا ما سنفعله طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي علام ومشهور يمثلان اتحاد الكرة في قرعة تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
خبر في الجول - البنك الأهلي يتحرك لضم مدافع فاركو 33 دقيقة | ميركاتو
فيتوريا يحتفل بمرور عام على تدريبه لـ مصر: أصبحت موطنا ثانيا لي.. أشعر بالفخر 42 دقيقة | منتخب مصر
ثالث الأصدقاء.. إنتر ميامي يعلن تعاقده مع جوردي ألبا 52 دقيقة | ميركاتو
من جوارديولا إلى لاعبه السابق.. بيرنلي يتعاقد مع منقذ شباب إنجلترا ساعة | ميركاتو
ليكيب: ماني وافق مبدئيا على الانتقال إلى النصر السعودي ساعة | الكرة الأوروبية
درع الوداع.. الخطيب يكرم أيمن أشرف ساعة | الدوري المصري
مصطفى محمد: أتعلم من صلاح وهذا أقرب أصدقائي.. وأسعى لأكون هداف الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يُسابق الزمن لإنهاء أوراق باتريك جاردنر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 2 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون 3 حسام عاشور يكشف لـ في الجول سبب تواجده في مقر الأهلي 4 مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي