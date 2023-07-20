ثالث الأصدقاء.. إنتر ميامي يعلن تعاقده مع جوردي ألبا

الخميس، 20 يوليه 2023 - 22:23

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - إسبانيا

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي انضمام جوردي ألبا ظهير برشلونة السابق لصفوف الفريق.

جوردي ألبا

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

ألبا هو ثالث المنضمين لصفوف الفريق بعد زميليه ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

ويمتلك كل فريق في الدوري الأمريكي قائمة مكونة من 3 لاعبين فقط تُسمى اللاعب المحدد وهم الثلاثي الذين يتقاضون رواتب أعلى من الحد الأقصى للدوري الأمريكي.

لظهير الأيسر خاض 459 مباراة بقميص برشلونة وتوج بلقب الدوري الإسباني 6 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة.

وبقميص منتخب إسبانيا خاض 93 مباراة دولية وتوج بلقب يورو 2012 ودوري الأمم الأوروبية 2023.

وأشار خورخي ماس رئيس نادي إنتر ميامي إلى أمكانية ضم لويس سواريز مهاجم جريميو البرازيلي وزميل سابق للجميع في برشلونة.

وقال ماس عن لويس سواريز: "سواريز لاعب لجريميو، ولديه عقد ونتفهم علاقته الخاصة مع ميسي وبوسكيتس وألبا، لعبوا سويا في برشلونة، وهناك الكثير من الحديث عن انضمامه لإنتر ميامي، لكننا لم نعقد أي محادثات معه أو النادي".

وشدد "لا أعرف كيف سيترك سواريز جريميو، لكن إذا فعل ذلك، سنكون أحرارا للتحدث معه وجلبه لإنتر ميامي، هذه الاحتمال موجود".

جوردي ألبا ليونيل ميسي سيرجيو بوسكيتس الدوري الأمريكي إنتر ميامي
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