من جوارديولا إلى لاعبه السابق.. بيرنلي يتعاقد مع منقذ شباب إنجلترا

أعلن بيرنلي التعاقد مع جيمس ترافورد حارس مرمى مانشستر سيتي، ومنتخب إنجلترا تحت 21 عاما.

وحقق الحارس البالغ من العمر 20 عاما، لقب يورو الشباب مع منتخب إنجلترا، وتألق حين تصدى لركلة جزاء و متابعتها في الدقيقة الأخيرة ليضمن تأمين اللقب.

ووقع ترافورد مع بيرنلي لمدة 4 سنوات.

وقضى الحارس آخر موسمين معارا في صفوف أكرينجتون ستانلي وبولتون واندررز، ومع الأخير تم اختياره كأفضل لاعب شاب في الموسم.

وخلال اليورو حافظ ترافورد على نظافة شباكه 6 مرات أيضا.

وعاد بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تتويجه بالدرجة الأقل "تشامبيونشيب".

فيما كان مانشستر سيتي هو بطل الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم بقيادة بيب جوارديولا، متغلبا على أرسنال منافسه الأبرز.

يذكر أن فينسنت كومباني أسطورة دفاع مانشستر سيتي هو مدرب بيرنلي الحالي.