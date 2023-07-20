ليكيب: ماني وافق مبدئيا على الانتقال إلى النصر السعودي

الخميس، 20 يوليه 2023 - 22:07

كتب : Filgoal Team

ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ

وافق ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ مبدئيا على الانتقال إلى النصر السعودي خلال الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس أن الانتقال لم يتم حتى الآن لكن ماني وافق بشكل مبدئي على العرض المقدم له.

ولم يشر التقرير حتى الآن إلى قيمة العرض المقدم من النادي السعودي.

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وانضم ماني إلى بايرن ميونيخ قادما من ليفربول الصيف الماضي بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وخاض ماني مع بايرن 38 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

وغاب ماني عن المشاركة مع منتخب بلاده السنغال في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وخلال الصيف الجاري ضم النضر مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا من إنتر ميلان ولانس.

ماني النصر بايرن ميونيخ
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