مصطفى محمد: أتعلم من صلاح وهذا أقرب أصدقائي.. وأسعى لأكون هداف الدوري الفرنسي

الخميس، 20 يوليه 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي

تحدث مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي عن انتقاله رسميا إلى الفريق بعد موسمه الأول على سبيل الإعارة من جالاتا سراي.

وقال مصطفى محمد في حواره عبر حسابات نانت الرسمية: "في البداية أشكر إدارة نانت ومدربه على ثقتهم وبإذن الله أكون على قدر المسؤولية".

وأضاف "كان شعورا جميلا أن أنضم إلى ناد مثل نانت وبتاريخه لـ 4 سنوات، وهذا دافع لي لأحقق شيئا جيدا".

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وأوضح "الموسم الماضي لم يكن سهلا، فقد كنا نلعب في 3 مسابقات: الدوري وكأس فرنسا والدوري الأوروبي".

وتابع مصطفى "كنا نلعب مباراة كل 3 أيام واللاعبون لم يتعرضوا لذلك من قبل وبالتالي لم نكن مستعدين بما فيه الكفاية، ولكننا حاولنا وحاربنا ومررنا بعدة ظروف صعبة.

وواصل "حاولنا الوصول لأبعد نقطة في الدوري الأوروبي، ووصلنا إلى نهائي كأس فرنسا ولكن لم نكن موفقين وهذا كان الأسوأ بالنسبة لي".

وأكمل المهاجم المصري "الموسم الماضي كان الأول لي في فرنسا ولم يكن التأقلم سهلا على مستوى اللغة والمعيشة أيضا. لم يكن الموسم الأفضل ولكنه لم يكن سيئا".

وأضاف "الذكريات الأفضل هي نصف نهائي كأس فرنسا حين تأهلنا إلى النهائي. كنت أتمنى الفوز بالبطولة. أيضا أمام أولمبياكوس حين تأهلنا في الدوري الأوروبي وسجلت هدفا وصنعت آخر. أمام يوفنتوس حاولنا اللعب قدر استطاعتنا وصنعت هدفا و عدنا بالتعادل".

وعن شخصيته قال: "خجول بعض الشيء وطيب ولا أغضب من أحد وأحب المزاح مع الجميع. لا أحب أن أترك أثرا سيئا لأحد، ولم أكن أعرف إن كنت سأستمر في نانت أو سأرحل، ولكن شخصيتي تحب الناس واللاعبون يبادلوني الاحترام".

أما عن مدينة نانت قال: "إنها مدينة جيدة ولم أكتشف ذلك إلا في نهاية الموسم، لأني أتيت للتدرب والحفاظ على النظام الغذائي والنوم، ولم أكن أخرج كثيرا وبالتالي لم أكن أعرف، ولكن في نهاية الموسم اكتشفت ذلك حين بدأت الخروج".

وعن هدفه الشخصي قال مصطفى محمد: "وضعت لنفسي هدفا وهو اللعب على جائزة هداف الدوري الفرنسي. الأمر ليس بعيدا ولكنه بحاجة لتفاصيل صغيرة والكثير من الجهد. هذا هدفي الشخصي وأتمنى أن يساعدني اللاعبون على تحقيقه".

وواصل "أعمل حتى في العطلة وأحرم نفسي من بعض الطعام وأواصل التدرب. أنا بحاجة للعمل على نفسي ولا أريد أن يكون هناك فارقا كبيرا بيني وبين اللاعبين لأنهم بدأوا التحضيرات قبلي بـ 10 أيام".

وأكمل "محمد صلاح أسطورة مصرية. أتعلم منه باستمرار وأحب معرفة كيف يلعب وكيف يتدرب وما إلى ذلك. إنه يضيف لأي شخص يلعب بجواره".

وتابع "موسى سيسوكو أخ بالنسبة لي. أحبه كثيرا فهو لاعب كبير وأتعلم منه وينصحني باستمرار. شخصيته جيدة وهو طيب ويحبني".

واختتم الحوار قائلا بالفرنسية: "أنا مصطفى محمد وأحب نانت".

وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

ونال اللاعب مع فريقه وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز.

وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي
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