على اليمين واليسار.. أهلي جدة يفاوض نيوكاسل لضم سان ماكسيمان

الخميس، 20 يوليه 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

سانت ماكسيمان لاعب نيوكاسل

دخل أهلي جدة في مفاوضات مع نيوكاسل لضم لاعبه آلان سان ماكسيميان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن الأهلي بعد اقترابه من حسم ضم رياض محرز ليشغل مركز الجناح الأيمن فهو يعمل على ضم ماكسميان من أجل الجهة الأخرى.

وأوضح رومانو أن الصفقة ستكلف خزائن الأهلي ما يصل لـ30 مليون يورو.

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اللاعب الفرنسي صاحب الـ26 عاما يمتد تعاقده مع نيوكاسل حتى عام 2026.

وانضم سان ماكسيمان إلى نيوكاسل قادما من نيس في صيف عام 2019.

وسجل اللاعب الفرنسي 13 هدفا وصنع 21 آخرين في 124 مباراة خاضها بقميص الفريق الملقب بجيوش المدينة.

وخلال الصيف الجاري ضم أهلي جدة روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي من ليفربول وتشيلسي على التوالي.

سان ماكسيمان نيوكاسل أهلي جدة
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