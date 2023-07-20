فرصة لـ الزمالك؟ تعديل لائحة قيد اللاعبين في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن لائحة البطولة العربية والتي تُعرف باسم كأس الملك سلمان 2023 والمقامة في المملكة العربية السعودية.

وشهدت اللائحة تعديل في موعد قيد اللاعبين بالبطولة العربية والتي جاءت كالتالي:

اللائحة القديمة:

لكل ناد مشارك في المرحلة النهائية الحق في أن يسجل في قائمته الأولى (30) لاعباً من المسجلين للنادي بالاتحاد الوطني على أن يختار من بينهم (23) لاعباً قبل البطولة بـ 48 ساعة).

اللائحة الجديدة بعد التعديل:

لكل ناد مشارك في المرحلة النهائية الحق في أن يسجل في قائمته (35) لاعباً من المسجلين للنادي بالاتحاد الوطني على أن يختار من بينهم (23) لاعباً في كل مباراة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الاتحاد العربي لكرة القدم، حدد يوم 25 يوليو كتاريخ انتهاء القيد للاعبين في كأس العرب للأندية الأبطال بقوام 35 لاعبا لكل فريق.

من جهة أخرى، تنتهي بطولة الدوري المصري يوم 26 يوليو بمباراة الأهلي المؤجلة أمام المصري، ورغم إن الجولة الأخيرة للزمالك كانت يوم 16 يوليو، لكن النهاية الرسمية للمسابقة يوم 26 مع تاريخ آخر مباراة.

اتحاد الكرة كشف في وقت سابق عن استحالة فتح القيد لأي فريق إلا بعد انتهاء بطولة الدوري لأن فتح القيد يرتبط بفتح النظام من قبل فيفا، والذي لا يفتح إلا بعد نهاية الدوري.

-الحل المحتمل؟

سيحاول الزمالك هنا قيد اللاعبين في البطولة مستغلين كونها لا تلعب تحت مظلة فيفا وبالتالي لا يشترط قيد اللاعبين محليا ودوليا لقيدهم في قائمة البطولة، ولكن هذا سيتطلب موافقة اللجنة المنظمة للبطولة.

الزمالك يواجه خطر حرمانه من القيد من الأساس، إذ كشف مسؤولو النادي في وقت سابق عن عقوبة بإيقاف القيد لحين سداد غرامة لنادي سبورتنج لشبونة على خلفية ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا".

لكن عدم القدرة على ضم صفقات جديدة، لا ينفي إمكانية قيد الزمالك للاعبيه العائدين من الإعارة، أمثال محمود علاء المنتهية إعارته إلى الاتحاد السكندري، وأحمد عيد العائد من الإعارة إلى إنبي إذا توصل الزمالك لاتفاق مع النادي البترولي لعدم تفعيل بند أحقية الشراء، وأسامة فيصل، وحمدي علاء، وحسام أشرف المعارين إلى البنك الأهلي إذا اتفق الزمالك مع البنك على إنهاء إعاراتهم.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من المسابقة، رفقة النصر، والشباب، والاتحاد المنستيري التونسي.

ويبدأ الزمالك مبارياته في البطولة يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري.