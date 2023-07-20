نيمار: بكيت 5 أيام متواصلة بعد توديع كأس العالم.. وهذه أسوأ لحظة في حياتي

الخميس، 20 يوليه 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

بكاء نيمار عقب الخروج أمام كرواتيا

وصف نيمار خروج منتخب البرازيل من كأس العالم 2022 بـ "أسوأ لحظة في حياته".

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وودع السامبا المونديال القطري من ربع النهائي بركلات الترجيح ضد كرواتيا.

وقال نيمار في حوار صانع محتوى يُدعى كاسيميرو: "بعد كأس العالم لم أرد حقا العودة، لكنني فكرت، لأنني جائع للغاية، بعد كأس العالم شعرت بألم الخسارة، لكن رؤية عائلتي تعاني كثيرا، هذا له تأثير كبير".

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وعن تأثير الخسارة من كرواتيا أجاب قائلا: "بكيت 5 أيام متتالية، أمر مؤلم للغاية أن يذهب حلمك سُدى، كنت أفضل ألا أسجل هدفا، أن أخسر بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي أفضل من أن أسجل هدفا ثم يتعادلون ومن ثم أخسر بركلات الترجيح".

وسجل نيمار حينها هدف تقدم البرازيل في الشوط الإضافي الأول لكن عاد منتخب كرواتيا في الشوط الإضافي الثاني وسجل التعادل وحسم الفوز بالمباراة عبر ركلات الترجيح.

ووصف الأجواء في غرفة ملابس البرازيل بعد المباراة: "كانت أسوأ لحظة في حياتي، شعرت وكأنني استيقظ، أحدهما يبكي من جهة، والآخر يبكي من جهة أخرى. الأجواء كانت شديدة الصعوبة. كان الأمر مروعا، شعور لا أريد المرور به مرة أخرى".

نيمار الهداف التاريخي للبرازيل بالتساوي مع الأسطورة الراحل بيليه حقق لقب كأس القارات في 2013 مع السامبا فقط.

وخسر نهائي كوبا أمريكا 2021 بالخسارة من الأرجنتين وغاب عن نسخة 2019 التي حققها البرازيل بسبب الإصابة.

نيمار البرازيل كأس العالم 2022 كرواتيا
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