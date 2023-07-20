سكاي: عرض ضخم من أهلي جدة للتعاقد مع مدرب فولام

الخميس، 20 يوليه 2023 - 18:19

كتب : FilGoal

ماركو سيلفا

قدم أهلي جدة عرضا ضخما لماركو سيلفا المدير الفني لفولام للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس فإن عرض أهلي جدة بلغت قيمته 40 مليون جنيه إسترليني بدون تحمل المدرب البرتغالي لأي ضرائب.

وأوضح التقرير أن العرض سيكون مدته عامين.

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وذكرت الشبكة الإنجليزية أن المدرب البرتغالي يمتلك شرطا جزائيا في تعاقده مع فولام قيمته 6 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي تعاقد ماركو سيلفا مع فولام بنهاية الموسم المقبل.

وكان أهلي جدة أقال بيتسو موسيماني من منصبه عقب الصعود من الدرجة الأولى للدوري السعودي ومازال يبحث عن مدرب.

وخلال الموسم الجاري ضم أهلي جدة روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي من ليفربول وتشيلسي على التوالي.

أهلي جدة فولام ماركو سيلفا
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