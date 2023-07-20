خبر في الجول - الاتحاد السكندري ينتظر وصول الركراكي لإتمام التعاقد

الخميس، 20 يوليه 2023 - 17:59

كتب : عمرو نبيل

حمزة الرجراجي - نهضة بركان

يقترب الاتحاد السكندري من حسم صفقة مدافعه الجديد حمزة الركراكي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن زعيم الثغر ينتظر وصول حمزة الركراكي مدافع نهضة بركان خلال الاسبوع المقبل لإتمام الاتفاق وتوقيع العقود في صفقة انتقال حر.

وأرسل الاتحاد تذاكر الطيران للمدافع من أجل الوصول للإسكندرية لإتمام التعاقد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – خطوة تفصل إيهاب جلال عن تدريب الاتحاد السكندري مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض ليبي من أجل ضم مابولولو الزمالك مهدد بعدم الاستفادة من صفقاته في كأس العرب.. اتحاد الكرة يعلن موعد فتح القيد المحلي جمال محمد علي قائما بأعمال المدير الفني لاتحاد الكرة

المدافع البالغ 26 عاما انتهى تعاقده مع الفريق المغربي بنهاية الموسم المنقضي وتوج بلقب كأس العرش المغربي على حساب الرجاء.

وتوج الركراكي بـ 6 ألقاب مختلفة بقميص نهضة بركان منها 3 قارية بواقع 2 كونفدرالية ولقب لكأس السوبر الإفريقي.

وخاض المغربي 27 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع آخر.

ويستطيع حمزة من شغل مركز لاعب الوسط المدافع أيضا.

وأنهى الاتحاد الدوري في المركز الـ 8 برصيد 43 نقطة، وودع كأس الرابطة من نصف النهائي، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 16.

حمزة الرجراجي - نهضة بركان نهضة بركان الاتحاد
نرشح لكم
هاني سعيد لـ في الجول: نتفهم عقوبة الرابطة ضد الشحات ولكن سنتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات رئيس لجنة الانضباط يكشف لـ في الجول الموقف من شكوى الشحات بعد عقوبة الرابطة الشريعي لـ في الجول: أمير توفيق اتفق مع محمد حمدي على الانضمام للأهلي قبل بداية الموسم رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات مباراتين.. وغرامة 220 ألف جنيه على المصري مصدر من الاتحاد لـ في الجول: تفاجئنا من انضمام الركراكي إلى الوداد رغم حجز تذكرة الطيران هاني سعيد يعلن تقديم بيراميدز لشكوى رسمية ضد حسين الشحات الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات مؤتمر باتشيكو: لولا سوء الحظ لفزنا على الأهلي بنتيجة أكبر
أخر الأخبار
تقرير تونسي: 200 ألف دولار تفصل يوسف البلايلي عن العودة للترجي 10 دقيقة | ميركاتو
الرباط الصليبي يضرب حارس اتحاد جدة 12 دقيقة | السعودية
هاني سعيد لـ في الجول: نتفهم عقوبة الرابطة ضد الشحات ولكن سنتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات 32 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لجنة الانضباط يكشف لـ في الجول الموقف من شكوى الشحات بعد عقوبة الرابطة 59 دقيقة | الدوري المصري
الشريعي لـ في الجول: أمير توفيق اتفق مع محمد حمدي على الانضمام للأهلي قبل بداية الموسم ساعة | الدوري المصري
انطلاق بطولة الطبق الطائر الشاطئية بمصر في أغسطس المقبل ساعة | رياضات أخرى
ريليفو: الهلال يجهز عرضا بـ مليار يورو من أجل صفقة مبابي ساعة | ميركاتو
كلوب يتحدث عن إصابة سوبوسلاي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 2 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 3 طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري 4 في الجول يكشف نتائج اجتماع كولر مع الإدارة.. العائدون والراحلون والصفقات المطلوبة