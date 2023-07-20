خبر في الجول - الاتحاد السكندري ينتظر وصول الركراكي لإتمام التعاقد

هاني سعيد لـ في الجول: نتفهم عقوبة الرابطة ضد الشحات ولكن سنتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات

رئيس لجنة الانضباط يكشف لـ في الجول الموقف من شكوى الشحات بعد عقوبة الرابطة

الشريعي لـ في الجول: أمير توفيق اتفق مع محمد حمدي على الانضمام للأهلي قبل بداية الموسم

رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات مباراتين.. وغرامة 220 ألف جنيه على المصري

مصدر من الاتحاد لـ في الجول: تفاجئنا من انضمام الركراكي إلى الوداد رغم حجز تذكرة الطيران

هاني سعيد يعلن تقديم بيراميدز لشكوى رسمية ضد حسين الشحات

الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات

مؤتمر باتشيكو: لولا سوء الحظ لفزنا على الأهلي بنتيجة أكبر