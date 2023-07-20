خبر في الجول - الاتحاد السكندري ينتظر وصول الرجراجي لإتمام التعاقد

الخميس، 20 يوليه 2023 - 17:59

كتب : عمرو نبيل

حمزة الرجراجي - نهضة بركان

يقترب الاتحاد السكندري من حسم صفقة مدافعه الجديد حمزة الرجراجي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن زعيم الثغر ينتظر وصول حمزة الرجراجي مدافع نهضة بركان خلال الاسبوع المقبل لإتمام الاتفاق وتوقيع العقود في صفقة انتقال حر.

وأرسل الاتحاد تذاكر الطيران للمدافع من أجل الوصول للإسكندرية لإتمام التعاقد.

أخبار متعلقة:
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض ليبي من أجل ضم مابولولو خبر في الجول – خطوة تفصل إيهاب جلال عن تدريب الاتحاد السكندري الزمالك مهدد بعدم الاستفادة من صفقاته في كأس العرب.. اتحاد الكرة يعلن موعد فتح القيد المحلي جمال محمد علي قائما بأعمال المدير الفني لاتحاد الكرة

المدافع البالغ 26 عاما انتهى تعاقده مع الفريق المغربي بنهاية الموسم المنقضي وتوج بلقب كأس العرش المغربي على حساب الرجاء.

وتوج الرجراجي بـ 6 ألقاب مختلفة بقميص نهضة بركان منها 3 قارية بواقع 2 كونفدرالية ولقب لكأس السوبر الإفريقي.

وخاض المغربي 27 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع آخر.

ويستطيع حمزة من شغل مركز لاعب الوسط المدافع أيضا.

وأنهى الاتحاد الدوري في المركز الـ 8 برصيد 43 نقطة، وودع كأس الرابطة من نصف النهائي، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 16.

حمزة الرجراجي - نهضة بركان نهضة بركان الاتحاد
نرشح لكم
تمهيدا لانتقال سوزا إلى الأهلي؟ تشونبوك يعلن تدعيم هجومه بصفقتين القيعي: صفقة إمام عاشور حُسمت منذ مدة.. وكولر طلب عدم التعاقد سوى مع من يُشكل إضافة أبرز ما قاله نجوم الأهلي عقب احتفالات التتويج بلقب الدوري المصري طبيب الأهلي عن إصابة إمام عاشور: لا تتم أي صفقة إلا بعد التأكد من سلامة اللاعب محمد هاني: هذا الجيل مشرف لـ الأهلي وطموحنا أكبر من الفوز ببطولة واحدة خبر في الجول - برنامج تأهيلي لـ إمام عاشور مع الأهلي مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض ليبي من أجل ضم مابولولو الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة
أخر الأخبار
فرصة لـ الزمالك؟ تعديل لائحة قيد اللاعبين في البطولة العربية 30 دقيقة | الوطن العربي
برونو فيرنانديز قائد جديد لـ مانشستر يونايتد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيمار: بكيت 5 أيام متواصلة بعد توديع كأس العالم.. وهذه أسوأ لحظة في حياتي 53 دقيقة | أمريكا
سكاي: عرض ضخم من أهلي جدة للتعاقد مع مدرب فولام ساعة | السعودية
خبر في الجول - الاتحاد السكندري ينتظر وصول الرجراجي لإتمام التعاقد ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 3 ساعة | الكرة المصرية
سكاي: ووكر أبلغ جوارديولا برغبته في الرحيل إلى بايرن 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خماسي مصري في قائمة حكام البطولة العربية للأندية 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 2 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون 3 حسام عاشور يكشف لـ في الجول سبب تواجده في مقر الأهلي 4 كولر: اتخذت قرارا لأتجنب تدمير الموسم المقبل.. وأنتظر طلب جمهور الأهلي