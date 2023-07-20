خبر في الجول - الاتحاد السكندري ينتظر وصول الرجراجي لإتمام التعاقد
الخميس، 20 يوليه 2023 - 17:59
كتب : عمرو نبيل
يقترب الاتحاد السكندري من حسم صفقة مدافعه الجديد حمزة الرجراجي.
حمزة الرجراجي
النادي : نهضة بركان
وحسبما علم FilGoal.com فأن زعيم الثغر ينتظر وصول حمزة الرجراجي مدافع نهضة بركان خلال الاسبوع المقبل لإتمام الاتفاق وتوقيع العقود في صفقة انتقال حر.
وأرسل الاتحاد تذاكر الطيران للمدافع من أجل الوصول للإسكندرية لإتمام التعاقد.
المدافع البالغ 26 عاما انتهى تعاقده مع الفريق المغربي بنهاية الموسم المنقضي وتوج بلقب كأس العرش المغربي على حساب الرجاء.
وتوج الرجراجي بـ 6 ألقاب مختلفة بقميص نهضة بركان منها 3 قارية بواقع 2 كونفدرالية ولقب لكأس السوبر الإفريقي.
وخاض المغربي 27 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع آخر.
ويستطيع حمزة من شغل مركز لاعب الوسط المدافع أيضا.
وأنهى الاتحاد الدوري في المركز الـ 8 برصيد 43 نقطة، وودع كأس الرابطة من نصف النهائي، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 16.