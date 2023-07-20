مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا

الخميس، 20 يوليه 2023 - 16:18

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - كأس العالم للأندية

تواصل النصر السعودي مع الأهلي شفهيا بشأن التعاقد مع الحارس الدولي محمد الشناوي.

ويرتبط محمد الشناوي - 34 عاما - بتعاقد مع الأهلي حتى صيف 2025.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي تلقي عرضا شفهيا من النصر لضم محمد الشناوي. طلبنا من النادي السعودي التقدم بعرض رسمي لمناقشته".

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وأضاف "موافقة كولر مدرب الفريق وكذلك الحصول على مقابل مادي مناسب لا يقل عن 8 ملايين دولار شرطان أساسيان للتخلي عن الحارس الدولي".

وتوج الشناوي الموسم الجاري بلقب كأس مصر 2022 والسوبر المصري 2022 و2023 ودوري أبطال إفريقيا 2023 والدوري العام.

وارتبط اسم الشناوي من قبل بالانتقال لصفوف النصر السعودي في 2021.

ولعب الشناوي مع فريق شباب الأهلي قبل أن يرحل لأندية طلائع الجيش وحرس الحدود وبتروجت على الترتيب. ولم يسبق للشناوي خوض أي تجربة احتراف خارج الدوري المصري طوال مسيرته.

وعاد الشناوي إلى الأهلي مجددا في صيف 2016 وحتى الآن. وخاض الشناوي 259 مباراة بقميص الأهلي طوال مسيرته وحافظ على نظافة شباكه في 148 منهم.

وتوج الشناوي مع الأهلي بلقب الدوري ست مرات ودوري أبطال مرات ثلاث مرات، كما حصل على كأس مصر ثلاث مرات والسوبر المصري أربع مرات وأخيرا السوبر الإفريقي مرتين.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في يناير الماضي عبر موقع النادي الرسمي عن تلقي الشناوي عروض في الفترة الماضية من ناديي النصر السعودي وويجان الإنجليزي. وأشار عبد الحفيظ وقتها إلى وضع الشناوي مصلحة الأهلي أولا بالرغم من قيمة العروض التلي تلقاها.

محمد الشناوي الأهلي النصر السعودي
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