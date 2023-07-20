سكاي: ووكر أبلغ جوارديولا برغبته في الرحيل إلى بايرن

الخميس، 20 يوليه 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

يرغب كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي في خوض تجربة جديدة والانتقال لصفوف بايرن ميونيخ.

ويلعب ووكر ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2017 قادما من توتنام.

وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن كايل ووكر أبلغ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي برغبته بالرحيل لنادي بايرن ميونيخ.

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وأوضحت التقارير أن بايرن اتفق مع ووكر على التوقيع لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

وقاد ووكر مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 وللمرة الأولى في تاريخه بفضل هدف رودري في الدقيقة 68.

ووكر لم يكن ضمن تشكيلة بيب جوارديولا الأساية أمام إنتر ولكنه شارك في الدقيقة 82.

وقال ووكر في تصريحاته لـ بي تي سبورت عقب المباراة : "أنا فوق القمر الآن ولا أجد الكلمات. حلمي قد تحقق وفزت بدوري الأبطال والثلاثية مع هذا الفريق، وهذا لا يصدق".

وأضاف "دائما ما يحبطني ألا ألعب، ولكن عمري 33 عاما. يجب أن أكون قدوة للاعبين الأصغر سنا. ألقيت خطابا قبل خروجنا إلى الملعب، وهذا النادي يعني لي الكثير وسأظل مدينا له للأبد".

وأكمل مانشستر سيتي الثلاثية الأولى في تاريخه بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي وأيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي هدفه الذي يحاول الوصول له منذ أن استحوذ الشيخ منصور بن زايد على ملكية النادي في 2008 وهو محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

كايل ووكر مانشستر سيتي بايرن ميونيخ
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