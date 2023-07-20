سكاي: ووكر أبلغ جوارديولا برغبته في الرحيل إلى بايرن

ووكر لم يكن ضمن تشكيلة بيب جوارديولا الأساية أمام إنتر ولكنه شارك في الدقيقة 82.

وقال ووكر في تصريحاته لـ بي تي سبورت عقب المباراة : "أنا فوق القمر الآن ولا أجد الكلمات. حلمي قد تحقق وفزت بدوري الأبطال والثلاثية مع هذا الفريق، وهذا لا يصدق".

وأضاف "دائما ما يحبطني ألا ألعب، ولكن عمري 33 عاما. يجب أن أكون قدوة للاعبين الأصغر سنا. ألقيت خطابا قبل خروجنا إلى الملعب، وهذا النادي يعني لي الكثير وسأظل مدينا له للأبد".

وأكمل مانشستر سيتي الثلاثية الأولى في تاريخه بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي وأيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي هدفه الذي يحاول الوصول له منذ أن استحوذ الشيخ منصور بن زايد على ملكية النادي في 2008 وهو محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا.