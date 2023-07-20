الرياضية السعودية: السومة ينهي مسيرته مع أهلي جدة.. ويتفق مع هذا النادي

أنهى السوري عمر السومة مسيرته التاريخية مع أهلي جدة بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

ويعد السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 144 هدفا.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن عمر السومة قد وقع مخالصة مالية مع أهلي جدة خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن السومة تنازل عن مبلغ مليون ونصف المليون دولار تمثل المتبقي للاعب من مستحقات مالية سابقة مع النادي، كما تنازل عن رواتبه المتبقية في العام الأخير من عقده للموسم المقبل.

وأشارت إلى أن السومة سيغادر في غضون 48 ساعة إلى قطر للتوقيع الرسمي بعد اتفق بشكل كامل مع نادي العربي القطري .

وكانت إدارة النادي الأهلي قد استبعدت عمر السومة عن قائمة المعسكر الفريق الخارجي المقام حاليًا في النمسا.

ولعب السومة الموسم الماضي في صفوف العربي بنظام الإعارة وقدم مستويات لافتة أجبرت مسيري النادي القطري على استكمال المفاوضات للحصول على عقده بشكل كامل.

عمر السومة البالغ من العمر 34 عاما لعب الموسم الماضي مع العربي القطري 27 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.