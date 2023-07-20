مصدر من التعاون يكشف لـ في الجول موقف مستحقات الزمالك المتأخرة من صفقة مصطفى فتحي

كشف نادي التعاون عن انتهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة لنادي الزمالك ضمن صفقة مصطفى فتحي.

وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون من الزمالك في يناير 2022 في فترة ثانية مع الفريق السعودي بعد إعارة سابقة في صيف 2017 لمدة موسم.

وكشف مصدر من التعاون لـ FilGoal.com: "قمنا بتحويل المبلغ المتبقي من صفقة مصطفى فتحي إلى الزمالك".

وأوضح "قيمة المستحقات المالية المتأخرة تصل إلى 400 ألف دولار، وتم تحويلها إلى حساب الزمالك وتصل خلال الأيام القليلة المقبلة".

أما بشأن موقف مصطفى فتحي فكشف المصدر: "أتممنا الاتفاق مع بيراميدز لبيع اللاعب بشكل نهائي".

واختتم المصدر تصريحاته "ننتظر وصول القسط الأول من الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تحويله من بيراميدز وبعد ذلك سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة".

وينتهي عقد مصطفى فتحي صاحب الـ29 عاما مع التعاون في صيف 2024.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وشارك في 45 مباراةً، بواقع 30 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، و2 في كأس مصر.

وسجل مصطفى فتحي 12 هدفا بقميص بيراميدز، وصنع 6.