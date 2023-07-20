مصدر من التعاون يكشف لـ في الجول موقف مستحقات الزمالك المتأخرة من صفقة مصطفى فتحي

الخميس، 20 يوليه 2023 - 14:13

كتب : محمد عبد العظيم

مصطفى فتحي بقميص بيراميدز

كشف نادي التعاون عن انتهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة لنادي الزمالك ضمن صفقة مصطفى فتحي.

وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون من الزمالك في يناير 2022 في فترة ثانية مع الفريق السعودي بعد إعارة سابقة في صيف 2017 لمدة موسم.

وكشف مصدر من التعاون لـ FilGoal.com: "قمنا بتحويل المبلغ المتبقي من صفقة مصطفى فتحي إلى الزمالك".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بيراميدز فعل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون في الجول يكشف – حقيقة عرض الأهلي لضم مصطفى فتحي من التعاون.. وموقف بيراميدز قنوات الكاس: الأهلي طلب ضم مصطفى فتحي.. وشرط التعاون الرياضية: التعاون لا يمانع بيع مصطفى فتحي لأندية مصر بسبب التجنيد.. وموقف بيراميدز

وأوضح "قيمة المستحقات المالية المتأخرة تصل إلى 400 ألف دولار، وتم تحويلها إلى حساب الزمالك وتصل خلال الأيام القليلة المقبلة".

أما بشأن موقف مصطفى فتحي فكشف المصدر: "أتممنا الاتفاق مع بيراميدز لبيع اللاعب بشكل نهائي".

واختتم المصدر تصريحاته "ننتظر وصول القسط الأول من الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تحويله من بيراميدز وبعد ذلك سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة".

وينتهي عقد مصطفى فتحي صاحب الـ29 عاما مع التعاون في صيف 2024.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وشارك في 45 مباراةً، بواقع 30 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، و2 في كأس مصر.

وسجل مصطفى فتحي 12 هدفا بقميص بيراميدز، وصنع 6.

الزمالك بيراميدز مصطفى فتحي
نرشح لكم
الرياضية السعودية: السومة ينهي مسيرته مع أهلي جدة.. ويتفق مع هذا النادي تقرير: ليفركوزن يشترط 50 مليونا لرحيل ديابي إلى النصر مواعيد مباريات الخميس 20 يوليو 2023.. منافس الزمالك يلعب وديا أمام بنفيكا سكاي: ميتروفيتش أخبر وكلائه بنيته عدم اللعب لـ فولام مجددا من أجل الهلال الهلال يخسر من دينامو كييف في ختام معسكره بالنمسا خبر في الجول – تفاصيل طلبات مانشيني من السعودية لخلافة رينار رومانو: اتفاق مبدئي بين ليفربول والاتفاق لضم هندرسون ذا أثليتك: تمت.. محرز إلى أهلي جدة وموعد الفحص الطبي
أخر الأخبار
خماسي مصري في قائمة حكام البطولة العربية للأندية 16 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية السعودية: السومة ينهي مسيرته مع أهلي جدة.. ويتفق مع هذا النادي 20 دقيقة | السعودية
مصدر من التعاون يكشف لـ في الجول موقف مستحقات الزمالك المتأخرة من صفقة مصطفى فتحي 59 دقيقة | السعودية
خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه مع لاعب منتخب سيراليون ساعة | الكرة المصرية
تمهيدا لانتقال سوزا إلى الأهلي؟ تشونبوك يعلن تدعيم هجومه بصفقتين ساعة | الدوري المصري
فاندنبروك مدربا لـ شباب بلوزداد الجزائري 2 ساعة | الوطن العربي
القيعي: صفقة إمام عاشور حُسمت منذ مدة.. وكولر طلب عدم التعاقد سوى مع من يُشكل إضافة 3 ساعة | الدوري المصري
ذا أثليتك: نيوكاسل حسم صفقته الثانية 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون