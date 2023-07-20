خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه مع لاعب منتخب سيراليون
الخميس، 20 يوليه 2023 - 14:11
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي فاركو اتفاقه مع موسيس توراي لاعب منتخب سيراليون.
وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فاركو حصل على توقيع موسيس توراي لاعب منتخب سيراليون لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.
وبدأ موسيس مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي مونتفيريم الفرنسي أحد أنديه الدرجه الثانية قبل أن ينتقل إلى فريق 19 عاما بنادي تروا.
ويملك موسيس صاجب الـ19 عاما مباراة دولية وحيدة مع منتخب سيراليون الأول أمام الكونغو.
فاركو سبق وأن توصل لاتفاق نهائي مع صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب.
وعلم FilGoal.com أن صلاح باشا قد أنهى جلسة التصوير الخاصة تمهيدا لإعلانه لاعبا في فاركو بصورة رسمية.
ووقع باشا على عقود انتقاله، وحصل على مقدم التعاقد.
واختتم فاركو منافسات الموسم الحالي من الدوري في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.
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