فاندنبروك مدربا لـ شباب بلوزداد الجزائري

الخميس، 20 يوليه 2023 - 13:08

كتب : FilGoal

سفين فاندنبروك

أتم نادي شباب بلوزداد تعاقده مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك لتولي تدريب الفريق.

وأعلن شباب بلوزداد أن فاندنبروك سيتولى تدريب الفريق بداية من البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" المقرر إجراؤها بالمملكة العربية السعودية.

وقال المدرب البلجيكي عبر موقع ناديه الجديد: "أعجبني المشروع الرياضي لشباب بلوزداد لهذا جرت المفاوضات بشكل جيد".

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وأوضح "في البداية كانت هناك إتصالات، ولكن بعد إستقالتي من تدريب الوداد أسرعنا في إتمام الأمور وأنا سعيد بتواجدي هنا".

ورحل فاندنبروك عن تدريب الوداد عقب الخسارة من الرجاء بهدف دون رد في نصف نهائي كأس المغرب.

وخاض فاندنبروك مع الوداد 11 مباراة خلال الموسم الجاري فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 2.

وفي تلك المدة خسر لقبي دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي والدوري المغربي لصالح الجيش الملكي.

شباب بلوزداد سفين فاندنبروك
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