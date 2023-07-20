القيعي: صفقة إمام عاشور حُسمت منذ مدة.. وكولر طلب عدم التعاقد سوى مع من يُشكل إضافة

كشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي عن حسم صفقة إمام عاشور منذ مدة وأنها لم تستغرق سوى أيام قليلة.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وأشار القيعي إلى أهمية صفقة إمام عاشور وإفادتها لفريق الأهلي أمام التحديات المقبلة.

وقال عدلي القيعي عبر قناة etc: "منذ وصول مارسيل كولر كان لديه طلب محدد جدا وهو عدم التعاقد مع أي صفقة إلا إذا كانت ستشكل إضافة".

وأضاف "كولر هدفه عمل تطور في مراكز محدودة من أجل التحديات المقبلة، لذلك نحن يتم عرض الكثير علينا ولكن نعمل على صفقات محددة وما يساعدنا على ذلك هو جودة الفريق".

وتابع "تشعر وأن اللاعبين القدامى في الفريق وكأنهم صفقات جديدة، الآن هناك إجماع على بيرسي تاو وحسين الشحات وقبل الإصابة أكرم توفيق وكريم فؤاد قدما مستوى مميز".

وبسؤاله عن صفقة إمام عاشور أجاب "كولر طلبه وتفاوضنا معه وأبلغنا برغبته في العودة إلى مصر ومنذ الدقيقة الأولى كان يُفضل الأهلي".

وكشف القيعي "الصفقة تم حسمها منذ مدة ولم تستغرق سوى أيام، وإمام عاشور لم يراوغ في المفاوضات".

وأوضح "كنا نريد إتمام صفقة لا تفتعل المشاكل، نعم ضم إمام عاشور مهم ولكن كنا نريده في إطار اللاعبين بمعنى التعاقد معه مثل الفئة الأولى وهو اقتنع على الفور".

أما عن موعد جلوسه مع إمام عاشور بشكل شخصي رد بشكل قاطع "لست بصدد الحديث عن عدلي القيعي وليس لي فضل في أي صفقة تمت في الأهلي ولكن يعود الفضل إلى النادي نفسه".

وشدد "هدف شركة الكرة هو وضع نظام للمفاوضات، وأريد أن أشكر أمير توفيق على دوره الكبير والجميع يعلم بإخلاص".

أما عن مقارنة مبادئ الأهلي بصفقة إمام عاشور فأجاب "هناك أشخاص لا تشعر بالوجع من المكسب والخسارة ولكن وجعها يعود إلى حجم الاحترام والشموخ والعراقة التي يتعامل بها الأهلي على مستوى العالم".

واختتم القيعي تصريحاته "هدف هؤلاء الأشخاص النيل منك في تلك الجزئية، سواء كانت الصفقة إمام عاشور أو غيره سيريد ابتزازك بكلمة المبادئ ولكن الرد (خليك في حالك) لم أطلب منك الإعجاب بنا أو فعل ما نفعله".