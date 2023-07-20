القيعي: صفقة إمام عاشور حُسمت منذ مدة.. وكولر طلب عدم التعاقد سوى مع من يُشكل إضافة

الخميس، 20 يوليه 2023 - 12:06

كتب : FilGoal

الأهلي - إمام عاشور

كشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي عن حسم صفقة إمام عاشور منذ مدة وأنها لم تستغرق سوى أيام قليلة.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشار القيعي إلى أهمية صفقة إمام عاشور وإفادتها لفريق الأهلي أمام التحديات المقبلة.

وقال عدلي القيعي عبر قناة etc: "منذ وصول مارسيل كولر كان لديه طلب محدد جدا وهو عدم التعاقد مع أي صفقة إلا إذا كانت ستشكل إضافة".

أخبار متعلقة:
أبرز ما قاله نجوم الأهلي عقب احتفالات التتويج بلقب الدوري المصري طبيب الأهلي عن إصابة إمام عاشور: لا تتم أي صفقة إلا بعد التأكد من سلامة اللاعب محمد هاني: هذا الجيل مشرف لـ الأهلي وطموحنا أكبر من الفوز ببطولة واحدة خبر في الجول - برنامج تأهيلي لـ إمام عاشور مع الأهلي

وأضاف "كولر هدفه عمل تطور في مراكز محدودة من أجل التحديات المقبلة، لذلك نحن يتم عرض الكثير علينا ولكن نعمل على صفقات محددة وما يساعدنا على ذلك هو جودة الفريق".

وتابع "تشعر وأن اللاعبين القدامى في الفريق وكأنهم صفقات جديدة، الآن هناك إجماع على بيرسي تاو وحسين الشحات وقبل الإصابة أكرم توفيق وكريم فؤاد قدما مستوى مميز".

وبسؤاله عن صفقة إمام عاشور أجاب "كولر طلبه وتفاوضنا معه وأبلغنا برغبته في العودة إلى مصر ومنذ الدقيقة الأولى كان يُفضل الأهلي".

وكشف القيعي "الصفقة تم حسمها منذ مدة ولم تستغرق سوى أيام، وإمام عاشور لم يراوغ في المفاوضات".

وأوضح "كنا نريد إتمام صفقة لا تفتعل المشاكل، نعم ضم إمام عاشور مهم ولكن كنا نريده في إطار اللاعبين بمعنى التعاقد معه مثل الفئة الأولى وهو اقتنع على الفور".

أما عن موعد جلوسه مع إمام عاشور بشكل شخصي رد بشكل قاطع "لست بصدد الحديث عن عدلي القيعي وليس لي فضل في أي صفقة تمت في الأهلي ولكن يعود الفضل إلى النادي نفسه".

وشدد "هدف شركة الكرة هو وضع نظام للمفاوضات، وأريد أن أشكر أمير توفيق على دوره الكبير والجميع يعلم بإخلاص".

أما عن مقارنة مبادئ الأهلي بصفقة إمام عاشور فأجاب "هناك أشخاص لا تشعر بالوجع من المكسب والخسارة ولكن وجعها يعود إلى حجم الاحترام والشموخ والعراقة التي يتعامل بها الأهلي على مستوى العالم".

واختتم القيعي تصريحاته "هدف هؤلاء الأشخاص النيل منك في تلك الجزئية، سواء كانت الصفقة إمام عاشور أو غيره سيريد ابتزازك بكلمة المبادئ ولكن الرد (خليك في حالك) لم أطلب منك الإعجاب بنا أو فعل ما نفعله".

الأهلي إمام عاشور عدلي القيعي صفقة إمام عاشور
نرشح لكم
أبرز ما قاله نجوم الأهلي عقب احتفالات التتويج بلقب الدوري المصري طبيب الأهلي عن إصابة إمام عاشور: لا تتم أي صفقة إلا بعد التأكد من سلامة اللاعب محمد هاني: هذا الجيل مشرف لـ الأهلي وطموحنا أكبر من الفوز ببطولة واحدة خبر في الجول - برنامج تأهيلي لـ إمام عاشور مع الأهلي مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض ليبي من أجل ضم مابولولو الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة بعد التعادل مع الحرس.. الأهلي يفقد فرصة تحقيق رقمين قياسيين في الدوري العكسي الـ 19.. خالد عبد الفتاح يهز شباك الأهلي بالخطأ لأول مرة هذا الموسم
أخر الأخبار
القيعي: صفقة إمام عاشور حُسمت منذ مدة.. وكولر طلب عدم التعاقد سوى مع من يُشكل إضافة 41 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: نيوكاسل حسم صفقته الثانية 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصنيف فيفا - مركز منتخب مصر دون تغيير.. والمكسيك تقترب من العشرة الأوائل ساعة | منتخب مصر
تقرير: ليفركوزن يشترط 50 مليونا لرحيل ديابي إلى النصر ساعة | السعودية
مصيلحي لـ في الجول: رفضنا عرضا ضخما لاستعارة مابولولو ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الخميس 20 يوليو 2023.. منافس الزمالك يلعب وديا أمام بنفيكا 2 ساعة | الكرة المصرية
أبرز ما قاله نجوم الأهلي عقب احتفالات التتويج بلقب الدوري المصري 11 ساعة | الدوري المصري
بحارس لعب منذ 3 أشهر كمدافع.. بطل جزر الفارو يُقصي فرينفارويتشي من دوري أبطال أوروبا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون