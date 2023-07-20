تصنيف فيفا - مركز منتخب مصر دون تغيير.. والمكسيك تقترب من العشرة الأوائل

الخميس، 20 يوليه 2023 - 11:31

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال والذي لم يشهد تغييرا كبيرا عن تصنيف نهاية يونيو الماضي.

واستمر منتخب مصر في المركز 34 دون تقدم أو تأخر وفي المركز الخامس على المستوى الإفريقي.

وتراجع منتخب المغرب مركزا ليصبح الرابع عشر بتأخر مركز وحيد.

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وتقدم منتخب المكسيك في التصنيف وبات أقرب للمراكز العشرة الأولى بعدما تواجد في المركز الثاني عشر.

ولم تشهد قائمة أول 11 منتخبا تغييرا عن التصنيف الأخير بتفوق لمنتخب الأرجنتين.

وجاءت قائمة المراكز الأولى كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- بلجيكا

6- كرواتيا

7- هولندا

8- إيطاليا

9- البرتغال

10- إسبانيا

أما منتخبات إفريقيا فجاء ترتيبها كالآتي:

14- المغرب

18- السنغال

31- تونس

33- الجزائر

34- مصر

39- نيجيريا

42- الكاميرون

51- مالي

52- كوت ديفوار

56- بوركينا فاسو

60- غانا

منتخب مصر مصر تصنيف فيفا
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