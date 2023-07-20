تقرير: ليفركوزن يشترط 50 مليونا لرحيل ديابي إلى النصر

الخميس، 20 يوليه 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

موسى ديابي

النصر السعودي موسى ديابي ليفركوزن
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