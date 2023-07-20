مواعيد مباريات الخميس 20 يوليو 2023.. منافس الزمالك يلعب وديا أمام بنفيكا

الخميس، 20 يوليه 2023 - 10:38

كتب : FilGoal

مباراة النصر وأبها

يلعب نادي النصر السعودي رابع مبارياته الودية وأولى لقاءاته القوية استعدادا للموسم الجديد.

ويواجه النصر فريق الزمالك ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان للأندية).

ويلعب فريق النصر أمام سيلتا فيجو الإسباني في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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وكان النصر قد استهل معسكره الإعدادي بالفوز على ألفاريكا البرتغالي بهدفين دون مقابل.

بينما في المباراة الثانية نجح النصر في التغلب على فارينسي البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

قبل أن يخسر بنتيجة ثقيلة أمام سيلتا فيجو الإسباني 5-0.

ويخوض الفريق السعودي عددا من المباريات القوية قبل انطلاق البطولة العربية للأندية.

إذ يلعب النصر بعد مواجهة بنفيكا البرتغالي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ويختتم مشواره مع إنتر الإيطالي.

ويقع النصر في مجموعة تضم كل من الزمالك والشباب السعودي واتحاد المنستير التونسي.

وتقام مواجهة النصر ضد الزمالك في ختام دور المجموعات يوم 3 أغسطس المقبل.

النصر السعودي بنفيكا الزمالك
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