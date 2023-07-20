أبرز ما قاله نجوم الأهلي عقب احتفالات التتويج بلقب الدوري المصري

بين سعادة غامرة على عودة اللقب وتأكيد على روح الجماهير ودورها في الفوز بالألقاب، احتفل لاعبو الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ 43 في تاريخه.

واحتفل الأهلي بالتتويج بلقب الدوري عقب التعادل بهدف لكل فريق مع حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة 33.

FilGoal.com يستعرض لكم أبرز ما قاله لاعبي الأهلي عقب التتويج بلقب الدوري والتي جاءت عبر قناة أون تايم سبورتس.

عمرو السولية

"أشكر جمهور الأهلي على مجهودهم طيلة الموسم ونهدي لهم اللقب".

"الدوري عاد لبيته ولن يخرج مرة أخرى من الجزيرة".

"نصيحة لإمام عاشور؟ مبروك وجودك في الأهلي، كان مهما أن يتواجد في الأهلي وسيكون إضافة للفريق".

علي معلول

"هدفنا كان تحقيق كل الألقاب الممكنة وهو ما تحقق".

محمود متولي

"أشكر جمهور الأهلي على دعمه طيلة الموسم".

"بدأت الركض في المران واستعد من الآن للعودة في الموسم المقبل".

أيمن أشرف

"محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تواصل معي أمس وطلب مني حضور مراسم التتويج بلقب الدوري مع زملائي".

"خطوتي في البنك الأهلي مهمة وأريد العودة لمنتخب مصر".

أحمد نبيل "كوكا"

"بطولة الدوري مهمة لي لأكون قد حققت كل البطولات مع الأهلي".

"هذه البطولة التاسعة لي مع الأهلي".

كريم فؤاد

"سأعود خلال شهر للملاعب مع بداية الموسم المقبل بعد التعافي من إصابة قطع في الرباط الصليبي".

كريم الدبيس

"هذه أول بطولة دوري لي مع الأهلي ولن تكون الأخيرة بإذن الله".

مروان عطية

"أطلب منكم الدعاء إلى والدي بالرحمة والمغفرة".

"الموسم كان مرهقا وطويلا بالنسبة لنا والمكافأة كانت الفوز بالدوري وباقي البطولات".





































































































وخاض الأهلي بطل الدوري واحدة من 3 مباريات مؤجلة له وبعد التعادل رفع رصيده إلى النقطة 82.

ووصل حرس الحدود إلى النقطة 25 وهو صاحب المركز الأخير والذي هبط إلى دوري المحترفين.

وتسلم الأهلي درع الدوري عقب المباراة ليتوج رسميا بطلا للمسابقة للمرة رقم 43 في تاريخه.

وشهدت المباراة حضور إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد والذي ظهر في مدرجات استاد القاهرة.

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