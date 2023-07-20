بحارس لعب منذ 3 أشهر كمدافع.. بطل جزر الفارو يُقصي فرينفارويتشي من دوري أبطال أوروبا

الخميس، 20 يوليه 2023 - 00:48

كتب : إسلام أحمد

كلاكسفيك

حقق فريق كلاكسفيك من جُزر الفارو فوزا تاريخيا وأقصى فرينفارويتشي المجري من الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أوروبا.

وانتصر كلاكسفيك إيابا في بوادبست عاصمة المجر بنتيجة مدوية 3-0، محققا ثالث انتصار خارج القواعد في تاريخ فرق جزر الفارو في دوري الأبطال.

وسجل أرني فريدريكسبرج هدفي الفريق في الدقيقتين 8 و32.

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فيما أضاف الإيفواري لوك كاسي الهدف الثالث بتسديدة مباغتة مستغلا خروج الحارس الخاطئ.

وكان الفريقان تعادلا سلبيا ذهابا في جزر الفارو، حيث يمتلك كلاكسفيك ملعبا رائعا يطل على أحد الجبال في البلاد يُعرف باسم فيو ديمبيرار وخضع الملعب لعدة تعديلات مؤخرا ليصبح جاهزا لاستضافة المباريات الأوروبية وتتسع مدرجاته لـ 2500 مشجع.

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وشهد الشوط الثاني من اللقاء مشاركة التونسي محمد علي بن رمضان الوافد الجديد بقميص بطل المجر.

فيما شارك المغربي سامي ماي في دفاع الفريق المجري طيلة 90 دقيقة.

ويضم بطل جزر الفارو حارس مرمى يُدعى جوناتان يوهانسن والذي أعلن اعتزاله في 2022 ثم لعب كمدافع في الدرجة الخامسة بالنرويج في أبريل الماضي.

وخلال يونيو 2023 وُقع كحارس للفريق وبعد شهر واحد حافظ على نظافة شباكه ذهابا وإيابا ضد فرينفارويتشي.

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وأعلن فرينفارويتشي عقب نهاية اللقاء إقالة مدربه الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف -مدرب منتخب روسيا الأسبق- من منصبه الذي تولاه منذ 2021.

ويحتل بطل جزر الفارو المركز 302 في تصنيف الاتحاد الأوروبي (يويفا) للأندية بينما يحتل بطل المجر المركز الـ 55.

كلاكسفيك الذي يمثل مدينته والتي يصل تعداد سكانها إلى 5 آلاف مشجع حقق لقب الدوري في جزر الفارو 20 مرة كثاني أكثر الفريق تتويجا باللقب.

الفريق أيضا يقترب من تحقيق لقب الدوري في بلاده للمرة الـ 21 حيث حقق 16 انتصارا من أصل 16 مباراة قبل جولتين على النهاية.

وفي حال حقق الفوز في آخر مباراتين له سيكون أول فريق منذ صنرايز فلاك يونايتد من موريشيوس يحقق لقب الدوري بالفوز في جميع المباريات عام 1996.

وسيلتقي كلاكسفيك مع هاكن السويدي يوم 25-26 ذهابا وإيابا في الثاني من أغسطس المقبل.

وتأهلت فرق كاراباخ الأذربيجاني ولودوجريتس البلغاري وشيريف تيراسبول المولودفي وباتي بوريسوف البيلاروسي دون مفاجآت للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا.

كلاكسفيك دوري أبطال أوروبا فرينفارويتشي
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