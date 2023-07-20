طبيب الأهلي عن إصابة إمام عاشور: لا تتم أي صفقة إلا بعد التأكد من سلامة اللاعب

طمأن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي جمهور فريقه على سلامة إمام عاشور لاعب الأحمر الجديد.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال أبو عبلة عبر قناة ناديه عن إصابة إمام عاشور: "لا تتم صفقة جديدة في الأهلي إلا بعد الاطمئنان بشكل كامل على سلامة اللاعب والتعاقد لا يُفعل بشكل رسمي إلا بعد اجتياز الكشف الطبي بالكامل".

وأضاف "أقول لجمهور الأهلي اطمئنوا ولا نريد أن يتم التشكيك في عمل الجهاز الطبي في الأهلي لأننا نعمل بكل جهد وبأفضل الطرق العلمية".

وأتم تصريحاته "تواصلت مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب لأنه كان الطبيب المعالج لـ إمام عاشور وحصلت منه على تقارير إصابته وأكد لنا أن الأمور تسير بشكل جيد ولا يوجد ما يدعو إلى القلق".

وأعلن الأهلي التعاقد مع إمام عاشور قادما من ميتيلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com سيخضع إمام عاشور لبرنامج تأهيلي مع الأهلي لمدة 10 ايام استعدادا للمشاركة التدريجية في التدريبات.

وتعرض إمام عاشور لإصابة في العضلة الخلفية خلال شهر أبريل الماضي ويحتاج إلى 3 شهور من توقيت الإصابة للتعافي منها وفقا لما ذكره محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر.