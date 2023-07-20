محمد هاني: هذا الجيل مشرف لـ الأهلي وطموحنا أكبر من الفوز ببطولة واحدة

يرى محمد هاني لاعب الأهلي أن فريقه قدم موسما استثنائيا حقق خلاله الفوز بكل البطولات.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وقال هاني عبر قناة الأهلي: "قدمنا موسما استثنائيا وفزنا بكل البطولات وهذا الجيل مشرف للأهلي وحققنا الكثير من الأرقام ولدينا طموح ولن نقف أمام بطولة واحدة".

وأضاف "الجهاز الفني هو من ساعدنا على الوصول إلى هذه النقطة، وكولر ساعدني بشكل شخصي في الكثير من الأمور وكان يوجه النصائح لي والتفاهم بيننا متواجد وأنا أنفذ تعليماته".

وأكمل "كنت أعمل من أجل تطوير قدراتي حتى إذا كانت الظروف لا تساعد على ذلك وهذه هي طريقة التغلب على أي صعوبات".

من جانبه قال محمد شريف مهاجم الأهلي: "كان من الضروري أن نفوز بالدوري لنكمل كل البطولات في الموسم وأيضا بعدما غابت البطولة عن الأهلي في الموسمين الماضيين".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي دوره كبير معنا ودائما يدعمنا في ظل ضغط المباريات الكبير".

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 وتعادل أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في الجولة 33 من المسابقة.