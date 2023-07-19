الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 23:09

كتب : FilGoal

مروان عطية وإبراهيم عادل - بيراميدز والأهلي

يواصل الأهلي خوض مبارياته المؤجلة ضمن منافسات الدوري المصري وهذه المرة بمواجهة بيراميدز والمؤجلة من الجولة 28.

وتعادل الأهلي مع حرس الحدود بنتيجة 1-1 في لقاء مؤجل من الجولة 33.

بينما تفوق بيراميدز على طلائع الجيش في الجولة 34 بنتيجة 4-2.

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ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 82 نقطة من 32 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 33 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المواجهة يوم الأحد المقبل الموافق 23 يوليو.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي اللقاء.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وسبق أن التقى الفريقان في 13 مباراة فاز الأهلي في 6 وبيراميدز في 4 وتعادلا 3 مرات.

والتقى الفريقان الموسم الجاري وفاز الأهلي في الدور الأول بنتيجة 3-0.

كما تفوق الأهلي في نهائي كأس مصر 2022 بنتيجة 2-1 وتوج كذلك بلقب كأس السوبر المصري بنتيجة بالفوز 1-0.

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