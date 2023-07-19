بعد التعادل مع الحرس.. الأهلي يفقد فرصة تحقيق رقمين قياسيين في الدوري

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - هدف محمد شريف

فقد الأهلي فرصة تحقيق رقمين قياسيين في مسابقة الدوري بعد تعادله الإيجابي مع حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري.

وخطف الحدود تعادلا قاتلا أمام الأهلي في مباراة تتويج الأحمر بلقب الدوري.

الأهلي استعاد رسميا لقب الدوري الغائب في آخر موسمين، لكن فقد فرص لتحطيم 3 أرقام قياسية في الجولات الثلاثة الأخيرة.

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أعلى عدد نقاط

حصد الأهلي أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري المصري، وذلك في موسم 2019-2020 برصيد 89 نقطة.

الأهلي الآن يمتلك 82 نقطة، وأمامه 6 نقطة ممكنة، أي أن حده الأقصى من النقاط هو 88 نقطة، بالتالي أنهى تعادل اليوم فرصة كسر الأهلي لرقمه القياسي.

أعلى عدد انتصارات

الأهلي أيضا هو أكثر فرق الدوري تحقيقا للانتصارات في موسم واحد، حيث فاز 28 مرة في موسمي 2017-2018 و2019-2020.

الأهلي حتى الآن حقق 25 انتصارا وأمامه مباراتين متبقتين، أي أن فرصة تحطيم الرقم أو معادلته انتهت رسميا.

جوزيه وفايلر في أمان

خرج الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر بنظافة شباكه لـ 11 مباراة على التوالي حتى مباراة الاتحاد السكندري.

هذه السلسلة توقفت بركلة جزاء سجلها أحمد سيد زيزو في مباراة الزمالك.

الرقم القياسي مسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2005-2006، حين حافظ الفريق على نظافة شباكه 13 مرة متتالية.

مباريات جوزيه الـ 13 شهدت 11 انتصارات وتعادلين.

الرقم ذاته عادله السويسري ريني فايلر في موسم 2019-2020، بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات.

دوري اللا هزيمة الثامن

الفريق الأحمر يمكنه أن يحسم الدوري بلا هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، إذا نجح في تفادي الخسارة خلال آخر مباراتين.

وسبق للأهلي الفوز بالدوري دون هزيمة واحدة في مواسم: 1975-1976 / 1978-1979 / 1985-1986 / 1998-1999 / 2004-2005 / 2005-2006 / 2016-2017.

يتبقى للأهلي مباراتين ضد بيراميدز والمصري.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 28 يوم الأحد 23 يوليو الجاري.

ويختتم الموسم بلقاء مؤجل ضد المصري من الجولة 30 يوم الخميس 27 يوليو الجاري.

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري
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