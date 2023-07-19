العكسي الـ 19.. خالد عبد الفتاح يهز شباك الأهلي بالخطأ لأول مرة هذا الموسم

سجل خالد عبد الفتاح هدفا عكسيا في شباك الأهلي لصالح حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري.

ويحل حرس الحدود ضيفا على الأهلي في الدوري المصري على استاد القاهرة في مباراة التتويج بالدوري.

وسجل عبد الفتاح هدفا عكسيا وهو الأول الذي يسكن شباك الأهلي الموسم الجاري في الدوري.

وهو أول هدف عكسي يسكن شباك الأهلي منذ 604 يوما، عندما سجل أكرم توفيق بالخطأ في مرماه لصالح غزل المحلة الموسم الماضي بالجولة الخامسة.

بنيران صديقة 🔥💥 حرس الحدود يسجل هدف التعادل في مرمى الأهلي عن طريق خالد عبد الفتاح في مرماه #ONTime_Sports pic.twitter.com/8UD4AKhY9Q — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 19, 2023

وأصبح هدف عبد الفتاح العكسي الـ 19 في الدوري الموسم الجاري.

ولم تستقبل فرق البنك الأهلي وأسوان وإنبي والإسماعيلي أهدافا عكسيا الموسم الجاري.

ويعد الأهلي الأكثر استفادة من الأهداف العكسية الموسم الجاري برصيد 4 أهداف.