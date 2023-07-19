العكسي الـ 19.. خالد عبد الفتاح يهز شباك الأهلي بالخطأ لأول مرة هذا الموسم

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 22:40

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - خالد عبد الفتاح

سجل خالد عبد الفتاح هدفا عكسيا في شباك الأهلي لصالح حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري.

ويحل حرس الحدود ضيفا على الأهلي في الدوري المصري على استاد القاهرة في مباراة التتويج بالدوري.

وسجل عبد الفتاح هدفا عكسيا وهو الأول الذي يسكن شباك الأهلي الموسم الجاري في الدوري.

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وهو أول هدف عكسي يسكن شباك الأهلي منذ 604 يوما، عندما سجل أكرم توفيق بالخطأ في مرماه لصالح غزل المحلة الموسم الماضي بالجولة الخامسة.

وأصبح هدف عبد الفتاح العكسي الـ 19 في الدوري الموسم الجاري.

ولم تستقبل فرق البنك الأهلي وأسوان وإنبي والإسماعيلي أهدافا عكسيا الموسم الجاري.

ويعد الأهلي الأكثر استفادة من الأهداف العكسية الموسم الجاري برصيد 4 أهداف.

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