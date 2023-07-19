يتبقى هدف على الـ 50.. كهربا يسجل في شباك حرس الحدود

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - هدف كهربا

وصل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي للهدف رقم 20 له مع الفريق في الدوري المصري منذ انضمامه.

وسجل كهربا هدف تقدم الأهلي ضد حرس الحدود في الدقيقة 71 مستغلا خطأ دفاعي في لقاء مؤجل من الجولة 33 للدوري المصري.

ووصل رصيد أهداف كهربا مع الأهلي إلى 20 هدفا في الدوري خلال 55 مباراة.

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وأصبح كهربا ثالث هدافي الأهلي في الدوري برصيد 7 أهداف خلف علي معلول (8 أهداف) ومحمد شريف (11 هدفا).

ورفع كهربا رصيده التهديفي مع الأهلي لـ 32 هدفا في 92 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه في يناير 2020.

وبات اللاعب الدولي على بُعد هدف وحيد من الوصول للهدف الخمسين في الدوري المصري.

فسجل 49 هدفا في 144 مباراة حتى الآن بقمصان إنبي والزمالك والأهلي.

وحسم الأهلي لقب الدوري منذ 3 جولات ويخوض المباريات المؤجلة له عقب نهاية الموسم.

وتتبقى للأهلي مباراتين ضد بيراميدز والمصري لإنهاء الموسم.

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