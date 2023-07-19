الهلال يخسر من دينامو كييف في ختام معسكره بالنمسا

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 22:25

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكو سافيتش - الهلال - الصورة من الحساب الرسمي للنادي السعودي

خسر الهلال السعودي من منافسه دينامو كييف الأوكراني بهدف دون رد وديا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

سجل هدف المباراة الوحيد فيتالي بيوالسكي في الدقيقة الخامسة.

وشهدت المباراة مشاركة كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش الوافدين الجدد على الهلال في الانتقالات الصيفية الجارية.

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ومن المقرر أن يخوض الهلال ودية أخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد بملاقاة الكويت الكويتي في الـ23 من شهر يوليو الجاري.

وكان الهلال فاز في المباراة الودية السابقة على وولفسبيرجر النمساوي بهدفين لهدف.

ذلك بعدما فاز في وديته الأولى على جوريكا السلوفيني بهدفين دون رد.

الهلال دينامو كييف
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