الهلال يخسر من دينامو كييف في ختام معسكره بالنمسا
الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 22:25
كتب : FilGoal
خسر الهلال السعودي من منافسه دينامو كييف الأوكراني بهدف دون رد وديا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.
سجل هدف المباراة الوحيد فيتالي بيوالسكي في الدقيقة الخامسة.
وشهدت المباراة مشاركة كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش الوافدين الجدد على الهلال في الانتقالات الصيفية الجارية.
ومن المقرر أن يخوض الهلال ودية أخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد بملاقاة الكويت الكويتي في الـ23 من شهر يوليو الجاري.
وكان الهلال فاز في المباراة الودية السابقة على وولفسبيرجر النمساوي بهدفين لهدف.
ذلك بعدما فاز في وديته الأولى على جوريكا السلوفيني بهدفين دون رد.
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