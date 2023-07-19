بمشاركة حمدي فتحي الأولى.. الوكرة يفوز وديا على إستيبونا

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

فاز نادي الوكرة القطري وديا اليوم الأربعاء على منافسه إستيبونا الإسباني بهدف دون رد.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

سجل هدف المباراة الوحيد محمد بن يطو.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد على صفوف النادي القطري حمدي فتحي بعدما انضم للفريق قادما من الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية.

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ومن المقرر أن يواجه الوكرة منافسه لاس بالماس في الـ22 من شهر يوليو الجاري.

ويلعب الوكرة خلال معسكره 4 مباريات ودية ضد إستيبونا ولاس بالماس ثم قادش يوم 26 يوليو وإسبانيول بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتحدث عمر ناجي وكيل حمدي فتحي سابقا وقال: "علي رحمة مساعد مدرب الوكرة أبدى إعجابه بحمدي فتحي خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية. المفاوضات دخلت مرحلة الجدية منذ شهر مارس الماضي".

وأضاف "الأهلي لم يتعنت في رحيل حمدي فتحي تقديرا لموقف اللاعب بعد رفض عرض مغري من أحد أندية القمة بالسعودية عقب كأس أمم إفريقيا الماضية"

وأجاب وكيل اللاعب "9 ملايين دولار في 3 سنوات؟ غير صحيح حمدي فتحي وقع لمدة 4 مواسم وهذه الأرقام بعيدة عن الواقع".

واختتم "مدرب الوكرة استطلع رأي كارلوس كيروش (مدرب منتخب قطر) الذي أبلغه بأهمية اللاعب وأثنى على قدراته".

ويعلم كيروش قدرات حمدي فتحي جيدا بعدما توليه تدريب خلال تواجده مع منتخب مصر.

الوكرة حمدي فتحي
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