بعد 8 سنوات مع يوفنتوس.. كوادرادو ينضم إلى إنتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي ضم الكولومبي خوان كوادرادو في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع يوفنتوس.

خوان كوادرادو النادي : إنتر إنتر

ووقع الجناح والظهير الدولي على عقد مع النيراتزوري يمتد لموسم واحد.

ورحل كوادرادو عن صفوف يوفنتوس بعد 8 مواسم.

وانضم كوادرادو إلى يوفنتوس قادما من تشيلسي معارا في 2015 وبعدها تم تجديدها لموسم.

وفي 2017 انتقل اللاعب الكولومبي نهائيا إلى يوفنتوس.

اللاعب صاحب الـ35 عاما خاض مع يوفنتوس 314 مباراة سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 65 آخرين.

وتوج كوادرادو مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي خمس مرات وأربع مرات لكأس إيطاليا ومرتين لكأس السوبر الإيطالي.

وقال عبر موقع النادي: "تلقيت عديد العروض، لكن إيطاليا هي منزلي الثاني، وعائلتي مرتبطة بالبلد، كان هناك إمكانية في الاستمرار مع فريق عظيم بالنظر لتاريخ النادي".

وأكمل "اخترت إنتر لأنني أعلم ماذا يمثلون على المستوى العالمي، الأهم أن عائلتي سعيدة، لدينا إمكانية أن نبقي في المنزل وهذا أفضل اختيار".

وسبق أن لعب الكولومبي الدولي لإنديبندينتي ميديين الكولومبي وأودينيزي وليتشي وفيورنتينا.

وانتقل لصفوف تشيلسي في شتاء 2015 حيث انضم حينها محمد صلاح لصفوف فيورنتينا آنذاك.

وخاض الدولي البالغ 35 عاما 115 مباراة دولية بقميص كولومبيا سجل خلالها 10 أهداف.

وأصبح خوان رابع صفقات بعد يان بييسيك وماركوس تورام ودافيدي فراتيسي.