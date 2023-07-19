تشكيل حرس الحدود - أودو يقود الهجوم أمام الأهلي.. وكريم عماد في حراسة المرمى

يقود النيجيري فلانتين أودو هجوم حرس الحدود في لقاء الفريق ضد الأهلي في الجولة 33 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في مباراة تتويج بلقب الدوري المصري.

ويتواجد كريم عماد في حراسة المرمى بعدما شارك في المباراة الأخيرة ضد غزل المحلة وحصد جائزة رجل المباراة.

ويغيب مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" عن قائمة الفريق في مواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: كريم عماد

الدفاع: أحمد أيمن – خالد سامي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

الوسط: محمد عبد الله – مصطفى جمال – أحمد فيلكس

الهجوم: حامد الجابري – فلانتين أودو – وجيه عبد الحكيم

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد السعدني – غريب ياسر – مؤمن عوض – أحمد قاسم – رمزي خالد – محمود ممدوح – أحمد داوودا – محمد رضا – كينجسلي كوكو.

وهبط حرس الحدود إلى دوري المحترفين الموسم المقبل متذيلا جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.