تشكيل الأهلي - كولر يدفع بالقوة الضاربة أمام حرس الحدود في ليلة الاحتفال بالدوري

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بتشكيل فريقه الأساسي أمام حرس الحدود.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في المباراة المؤجلة من الجولة 33 للدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة.

وعاد مروان عطية لاعب الأهلي إلى الظهور من جديد على مقاعد بدلاء فريقه بعد الغياب عن المباراتين السابقتين.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – أليو ديانج – حسين الشحات

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أحمد عبد القادر – مروان عطية – أفشة – طاهر محمد – أحمد قندوسي – محمد فخري

الأهلي بطل الدوري يمتلك 81 نقطة، وحرس الحدود صاحب المركز الأخير لديه 24 نقطة.