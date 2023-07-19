بعد أيام من عودته.. باريس سان جيرمان يعير سيمونز إلى لايبزج

انضم الهولندي تشافي سيمونز من باريس سان جيرمان إلى لايبزج على سبيل الإعارة.

وفعّل سان جيرمان منذ أيام بند عودة اللاعب بعد موسم واحد قضاه في صفوف إيندهوفن الهولندي بعقد يمتد حتى صيف 2027.

ومنح العملاق الفرنسي فرصة للاعبه الشاب البالغ 20 عاما من أجل الحصول على فرصة للنضج أكثر مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتألق الهولندي الموسم المنقضي حيث سجل 19 هدفا وصنع 8 في 34 مباراة بالدوري الهولندي وتصدر ترتيب هدافي المسابقة.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي للايبزج: "في رأيي هو موهبة استثنئائية، في مركزه يعد من الأفضل في أوروبا في فئته العمرية، ولديه كل شيء لتقديم أداء من الطراز الرفيع في الدوري الألماني".

كما تواجد في قائمة هولندا في كأس العالم 2022 ودوري الأمم الأوروبية 2023.

وانضم سيمونز إلى باريس في صيف 2019 بعدما قضى 9 سنوات في أكاديمية لاماسيا لنادي برشلونة.

ومنذ ذلك الحين خاض 11 مباراة في جميع المسابقات بقميص باريس سان جيرمان وتوج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2021-2022.

ويشارك لايبزج الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.