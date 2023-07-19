دوري المحترفين - استقالة عصام شعبان من تدريب جمهورية شبين
الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 18:59
كتب : رضا السنباطي
أعلن عصام شعبان المدير الفني لجمهورية شبين استقالته من تدريب الفريق عبر FilGoal.com.
وقال عصام شعبان لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من تدريب الفريق بسبب عدم الاتفاق مع مجلس الإدارة على ميزانية الموسم المقبل".
وأضاف "الإمكانيات هنا ضعيفة وذلك في ظل وجود أندية أخرى تصرف الكثير من الأموال لتدعيم صفوفها".
وأكمل "أتقدم بالشكر لمجلس الإدارة والجماهير واللاعبين على مساندتهم لي خلال الفترة الماضية وتحقيق الصعود من القسم الثالث للدرجة الثانية ثم إلى دوري المحترفين".
وكان جمهورية شبين قريبا من التأهل للدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي قبل أن يتأهل بلدية المحلة بدلا منه.
ويلعب جمهورية شبين في الموسم المقبل في دوري المحترفين.
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