الهولندي السادس عشر.. ريندرز ينضم إلى ميلان

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

تيجاني ريندرز - ميلان

أعلن نادي ميلان ضم الهولندي تيجاني ريندرز قادما من ألكمار حتى صيف 2028.

وبحسب التقارير فأن الصفقة كلفت الروسونيري 20 مليون يورو.

اللاعب البالغ 20 عاما بدأ مسيرته مع تيفنتي وانتقل لصفوف زفوله في صيف 2016.

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وفي الصيف التالي انتقل لصفوف ألكمار وبعد موسم واحد صُعّد للفريق الأول مع ألكمار وأعير لفالفيك.

وتألق لاعب الوسط الموسم المنقضي مع ألكمار حيث خاض 54 مباراة سجل 7 وصنع 12 وودع فريقه من ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وانضم لقائمة منتخب هولندا في مايو الماضي لأول مرة والتي أحرزت المركز الرابع في دوري الأمم الأوروبية.

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وسيرتدي الهولندي القميص رقم 14.

وسبق أن ارتدى هذا الرقم كل من تيموي باكايوكو وأندريا كونتي وماتياس فيرنانديز وفالتر بيرسا وسولي علي مونتاري وجورج ويا وروبرتو أيالا وديمتريو ألبرتيني وفرانك ريكارد.

وأصبح الهولندي البالغ 24 عاما خامس لاعب ينضم لميلان الصيف الجاري بعد ماركو سبوتيلو وروبن لوفتس تشك وكريستيان بوليسيتش ولوكا روميرو.

وبات الهولندي السادس عشر الذي يرتدي قميص ميلان والأول منذ 2015 والذي كان ماركو فان خينكل.

وسبق أن ارتدى قميص ميلان من الطواحين البرتقالية كل من ماركو فان باستن ورود خوليت وفرانك ريكارد وإدجار ديفيز وباتريك كلويفرت وكلارنس سيدروف وياب ستام وكلاس يان هونتيلار وأوربي إيمانويلسون ومارك فان بوميل وناجيل دي يونج.

ميلان ألكمار تيجاني ريندرز - ميلان
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