رئيس لاتسيو يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ إيموبيلي من السعودية

أصر كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالي على استمرار هدافه تشيرو إيموبيلي.

تشيرو إيموبيلي النادي : لاتسيو لاتسيو

وكشفت شبكة "سبورت إيطاليا" أن لاتسيو تلقى عرضا من أحد أندية الدوري السعودي بقيمة 30 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن الهداف الإيطالي سيحصل على 18 مليون يورو سنويا.

وقال لوتيتو لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "إيموبيلي ليس متاحا في سوق الانتقالات، ولاتسيو لم يتلق أي عروض".

وسبق أن صّرح لوتيتو في وقت سابق أن أقل سعر لبيع إيموبيلي سيكون 50 مليون يورو.

وانضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف لاتسيو إلى الهلال مقابل 40 مليون يورو الصيف الجاري.

وخاض تشيرو 297 مباراة بقميص لاتسيو سجل خلالها 196 هدفا وصنع 53 في جميع المسابقات.

وسبق أن حقق لقب هداف الدوري الإيطالي 4 مرات بواقع 3 مع لاتسيو و1 مع تورينو.

وحقق مع لاتسيو لقب كأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي.

كما توج مع منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا.