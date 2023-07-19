خبر في الجول – خطوة تفصل إيهاب جلال عن تدريب الاتحاد السكندري

تواصل محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مع إيهاب جلال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيهاب جلال وافق على فكرة تدريب الاتحاد السكندري بشكل مبدئي، وعرض طلباته للموافقة على العرض.

من جهته، طلب محمد مصيلحي مهلة من جلال حتى يوم الجمعة المقبل للرد على طلبات المدرب وإمكانية توفيرها.

جاء تواصل مصيلحي مع إيهاب جلال بعدما اعتذر حسام البدري عن عدم قبول عرض الاتحاد بسبب ارتباطه بالتواجد مع الصفاقسي في كأس العرب للأندية الأبطال.

الاتحاد السكندري أعلن قبل أيام الانفصال عن زوران مانولوفيتش المدرب الصربي بعد نهاية الموسم.

وأنهى زعيم الثغر الدوري في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

إيهاب جلال بدأ الموسم الجاري رفقة النادي المصري ولمدة 4 جولات فقط، قبل أن تتم إقالته ويتولى بعدها بفترة تدريب فاركو لمدة 8 مباريات فقط.